Casagrande autoriza construção da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta (15)

O governador Renato Casagrande autoriza nesta sexta-feira (15), a construção da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Independência, onde ficava a antiga unidade policial do município, e que foi demolida há alguns anos atrás, passando a funcionar no bairro BNH.

Além da assinatura da ordem de serviço para a construção da 7ª Delegacia Regional, Renato fará o anúncio da publicação do Edital para reforma e ampliação da 2ª Cia do 3º Batalhão da PM de Guaçuí.

Logo depois, o governador assina ordem de serviço para implantação do trecho do Programa Caminhos do Campo, no entroncamento BR 101 x Morro da Palha, em Iconha. Ele e sua equipe também visitarão as obras de recuperação de pontes, encostas e estradas destruídas por conta das chuvas de 2020, na região central da cidade.

