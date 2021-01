Capixabas escolhidos para o BBB21 são amigos de longa data

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 64

Advertisement

Advertisement

O cachoeirense Arthur Picoli e o vilavelhense Arcrebiano Araújo são amigos de longa data, conforme apurou o colunista Léo Dias. Os dois capixabas moraram em Goiânia na adolescência e trabalham como instrutores de crossfit.

Continua depois da publicidade

De acordo com fontes do colunista, a ideia da produção é a de fazer com que os dois formem uma aliança dentro do reality show. O detalhe é: foi solicitado que eles finjam não se conhecer.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.