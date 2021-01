Cantor Felipe Fernandes de Guaçuí apresenta música inédita no programa Aqui nas Cidades

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

O cantor sertanejo de Guaçuí, Felipe Fernandes, de apenas 21 anos, apresentou a música de trabalho “No Mesmo Bar” e ainda cantou, com exclusividade, a sua nova composição, divulgada apenas no programa Aqui nas Cidades, que foi ao ar nesta sexta-feira (29), no portal AQUINOTICIAS.COM.

Durante a entrevista, o sertanejo contou que a nova música, composta há apenas uma semana e que ainda não foi gravada, conta a história de um homem que supera um coração partido, parte para outra, enquanto o antigo amor corre atrás dele e afoga as mágoas nos bares da vida.

Durante o bate-papo descontraído, Felipe Fernandes falou também sobre carreira, mercado da música e cantou canções que marcaram a sua trajetória artística e que não podem faltar no repertório de qualquer amante da boa música.

Clique Aqui e assista a entrevista completa!

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.