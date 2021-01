Caminhão tomba e deixa motorista ferido na rodovia do Contorno, em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 104

Mais um acidente envolvendo caminhão foi registrado na tarde desta segunda-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim. Uma pessoa ficou ferida após o veículo tombar na rodovia do Contorno, por volta das 16h20, próximo ao trevo do Frade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, recebeu os atendimentos no local e em seguida encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

Os Bombeiros informaram também que após uma vistoria, não foi encontrado nenhum vazamento do veículo. A pista não precisou ser interrompida.

