Câmeras registram mulheres furtando óculos em ótica de Cachoeiro; assista o vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 159

Advertisement

Advertisement

Uma câmera de segurança registrou na tarde desta terça-feira (19) um roubo a uma ótica no prédio do antigo Plaza Hotel, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu quando três mulheres entraram no estabelecendo e realizaram o furto.

Continua depois da publicidade

De acordo com informações da proprietária, foram notados o furto de três peças da marca Ray-Ban, na média de R$ 700,00. A ação aconteceu por volta das 14h, e as mulheres aproveitaram que o número de funcionários estava reduzido e realizaram o furto às peças.

No vídeo pode-se ver que uma das mulheres pede uma água e outra um café, e quando a funcionária vai aos fundos da loja, as mulheres colocam os óculos em suas bolsas.

A proprietária disse que em pouco mais de um ano de funcionamento da loja, esta é a terceira vez que tem produtos furtados. Para evitar novos furtos desta forma, uma das medidas que irá tomar é instalar vidros nas prateleiras, pois a loja usa modelo de prateleira aberta para facilitar que os clientes experimentem os modelos.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.