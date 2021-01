"Cadê o teatro que estava aqui?" é tema de protesto silencioso em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 60

Cachoeiro de Itapemirim ainda se recupera da maior enchente da história do município, que completou um ano nesta segunda-feira (25). Data que será sempre lembrada com tristeza pelos cachoeirenses.

A cheia do Rio Itapemirim que alcançou mais de 12 metros levou casas, sonhos, empreendimentos, projetos e histórias. Levou também o coração da cultura cachoeirense, o único teatro da cidade, que leva o nome do maior cronista brasileiro que é nascido em Cachoeiro de Itapemirim: Rubem Braga.

E para lembrar a triste data que arrasou com a estrutura do teatro, que está há um ano fechado, e também, o ano difícil em que a classe artística local enfrentou, a artista e produtora Amanda Malta fez um protesto silencioso nesta segunda-feira (25).

Em frente ao Teatro Municipal com cordas que passavam pelo corpo e suja de lama – como ficou a cidade após o nível do rio voltar à normalidade – a artista tinha ao lado a frase que permeou os olhos de quem passou pela região central da cidade: “Cadê o teatro que estava aqui?”.

“Nossa intenção é relembrar, questionar, refletir, pedir socorro, chamar a atenção da sociedade para nós, profissionais que vamos para o segundo ano difícil, e com impossibilidades de trabalhar”, conta. Amanda relata que muitos artistas precisaram se reinventar após a enchente e durante a pandemia para sobreviver.

“2020 foi um ano trágico para o artista, em geral, devido a pandemia. Fomos retirados do nosso trabalho, alguns criaram ou modificaram seus trabalhos e estão apresentando de forma online, mas a renda caiu de 60% a 100%. Muitos procuraram outras áreas para trabalhar, como vender comida. Eu, por exemplo, montei uma loja de artesanato online para tentar sobreviver no ano. Antes da pandemia perdemos o único teatro da cidade para a enchente. Tudo isso tornou ainda mais complexo a vida do artista cachoeirense”, relata.

Mesmo com todas as intempéries, Amanda, que criou o coletivo “Surto Cênico”, não desiste de lutar pela Cultura e lançou um projeto chamado “Doze em Um”, em que cada mês deste ano contará com uma apresentação de rua, homenageando e relembrando um espaço especial da cidade ou uma personalidade do município.

A primeira ação foi o protesto silencioso relembrando o teatro. O próximo, em fevereiro, já está com o tema programado: a atriz e bailarina Luz Del Fuego, que será homenageada na data de nascimento.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim repassou R$ 1.350.686,28 da Lei Aldir Blanc para o setor cultural do município.

O montante foi distribuído em mais de 200 pagamentos, direcionados à concessão de auxílio emergencial a espaços culturais e ao financiamento de artistas para a realização de atividades on-line ou semipresenciais, selecionadas em edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

Sancionada pelo Governo Federal, em agosto, e regulamentada em Cachoeiro, em outubro, a Lei Aldir Blanc permitiu a distribuição de R$ 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) a estados e municípios para socorrer o setor cultural durante a pandemia de Covid-19.

O auxílio aos espaços pode ser de R$ 9 mil, R$ 18 mil ou R$ 30 mil, de acordo com critérios que incluem tempo de atividade, pessoas envolvidas e comprovantes de despesas. O edital da Semcult, por sua vez, distribuiu de R$ 1,9 mil a R$ 9,5 mil para cada artista realizar as atividades.

Sobre o teatro

Também nesta segunda-feira (25), o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, acompanhado do vice-prefeito, Ruy Guedes, se reuniu com o secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha. A reforma do Teatro Rubem Braga foi o tema do encontro.

O pedido de auxílio na restauração do teatro foi feito diretamente ao secretário. A maiores demandas em termos de recuperação, segundo Victor, dizem respeito ao mobiliário, iluminação, reforma do camarim e a acessibilidade ao espaço.

Ou seja, o município, no momento tenta captar recursos para reformar a estrutura para poder reabrir o local aos moradores e artistas.

