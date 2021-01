Cachoeiro registra mais de 100 casos de Covid-19 em 24h

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 97

Nas últimas 24 horas, Cachoeiro de Itapemirim confirmou 107 novos casos de Covid-19, somando 12.347 infectados. Não ocorreu nenhum óbito no período mas, no total, a cidade já contabiliza 255 mortes. Os números desta sexta-feira (1º) foram divulgados por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Há, no município, 11.815 pessoas que já se curaram da doença, além de 6.359 casos suspeitos.

Os cinco bairros com maior incidência da doença são: Vila Rica (499 casos e 9 mortes), Gilberto Machado (454 casos e 3 mortes), Zumbi (411 casos e 14 mortes), Aquidaban (395 casos e 21 mortes) e Paraíso (355 casos e 6 mortes).

