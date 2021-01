BBB21: cachoeirense se livra do primeiro paredão e pode ficar fora da casa no início do jogo 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 493

O apresentador oficial do BBB21, Tiago Leifert anunciou no Fantástico deste domingo (24), os nomes dos seis participantes que vão começar o jogo imunes. No grupo Pipoca estão livres do paredão: Arthur, natural de Cachoeiro de Itapemirim, Lumena e Juliette. No grupo Camarote, poderão passar a semana tranquilos os brothers Fiuk, Viih Tube e Projota.

Ainda segundo Leifert, os imunizados não vão — inicialmente — entrar na casa e sim, ficar ‘em outra dimensão’. Além disso, todo bônus vem com um ônus: os seis confinados imunes vão precisar chegar em um consenso para indicar alguém para o paredão.

