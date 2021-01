Aulas na rede municipal em Venda Nova retornam dia 4 de fevereiro

Por Redação - Redação 19

Advertisement

Advertisement

Visando à segurança dos estudantes e profissionais, as aulas da rede pública municipal de Venda Nova do Imigrante terá início no dia 4 de fevereiro, de forma remota (a distância). As aulas presenciais voltarão a partir de março, obedecendo as medidas de enfrentamento à Covid-19.

Continua depois da publicidade

Em fevereiro, os alunos receberão propostas por meio de grupos do WhatsApp e/ou retirada impresso na instituição, quando não tiverem acesso à internet. Já no mês de março, as aulas voltam a ser presenciais, com revezamento de grupos e dias da semana. A família do estudante escolherá quanto à presença ou não de seu filho na escola e os mesmos conteúdos serão garantidos aos alunos que optarem pelo formato remoto.

Cada escola adotará protocolos sanitários reforçando os cuidados de prevenção da Covid-19, como a higienização das maçanetas, carteiras, interruptores, lousas, armários, entre outros.

O uso de máscara, a utilização exclusiva do material escolar pelo aluno, a intensificação dos cuidados com a higiene e a observação e comunicação de sintomas da Covid-19 são ações obrigatórias neste retorno.

As aulas presenciais serão mantidas conforme a classificação de risco baixo ou moderado do município, seguindo o Mapa de Risco do Governo do Estado, que é atualizado todas as semanas.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.