Assembleia Legislativa pode ser ponto de vacinação contra coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 36

Com a aprovação, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), neste domingo (17), de duas vacinas para uso emergencial contra o novo coronavírus, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Erick Musso, em decisão conjunta com os demais parlamentares, está colocando a disposição do Governo do Estado e da Prefeitura de Vitória as dependências do legislativo estadual como ponto de vacinação.

“Neste dia histórico, ao receber a notícia da aprovação do uso emergencial das vacinas, nós, deputados estaduais, em decisão conjunta, estamos colocando a Assembleia à disposição, já a partir desta segunda-feira, para assim que chegarem as vacinas ao Estado, ser um ponto de vacinação centralizado para imunizar os capixabas da capital e cidades vizinhas”, disse o presidente.

O início da vacinação no país deve começar ainda nesta semana, após a Anvisa liberar o uso emergencial das vacinas Coronovac e Astrazeneca.

