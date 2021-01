Aqui nas Cidades recebe o presidente da Câmara Municipal de Ibatiba nesta terça (26); veja como assistir 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 7

Advertisement

Advertisement

Informação com qualidade e tudo o que é destaque no Sul do Espírito Santo, o capixaba encontra no programa Aqui nas Cidades, idealizado pelo AQUINOTICIAS.COM, e com exibição de 9h às 10h, por meio dos canais oficiais no YouTube e Facebook.

Continua depois da publicidade

Nesta terça-feira (26), o programa recebe o vereador e presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, Fernando Vieira. Acompanhe!

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.