Após fiscalização, moto sem placa e adulterada é apreendida em Venda Nova

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta adulterada, na manhã desta sexta-feira (22), em Venda Nova do Imigrante. Uma equipe da PRF realizava fiscalização no km 100 da BR-262, quando abordaram uma moto, sem placa de identificação, com características similares a uma Honda/Tornado, com dois ocupantes.

Após fazerem a vistoria veicular, foram constatadas diversas supressões e adulterações nos elementos de identificação do veículo. Não foi possível, por exemplo, saber o ano e o modelo da moto, ou se havia alguma restrição de furto ou roubo.

O passageiro foi liberado no local, visto que o condutor assumiu a propriedade do veículo. O condutor e a motocicleta foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.

