Após consultas e exames, veterinário descobre que cão mancava para imitar o dono  

Um homem manco gastou cerca de R$ 2.169, com consultas veterinárias para descobrir que seu cachorro não estava com a pata quebrada, mas que estava o imitando. O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra.

This bloke spent £300 on vets fees and X-rays and it turned out nothing was wrong with the dog, was just copying him out of sympathy 😂😂😂 pic.twitter.com/CJ8pPqxJqH

— Tom Francis (@TFrancis20) January 17, 2021