Aplicativo da Ouvidoria de Cachoeiro pode ser modelo para cidades do ES, diz Amunes

O aplicativo de celular “Todos Juntos”, que facilita o contato da população de Cachoeiro de Itapemirim com a Ouvidoria Geral do Município, pode servir de modelo para outras cidades capixabas. É o que afirma o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel.

Gilson Daniel e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, estiveram em Cachoeiro nesta quarta-feira (20). Pela manhã, participaram de uma reunião de apresentação do aplicativo, no gabinete do prefeito Victor Coelho, e depois se dirigiram até a sede da Ouvidoria, no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhãs, para conhecer melhor o funcionamento do Sistema Integrado de Gestão da Ouvidoria (Sigo).

“Tudo o que já funciona em um município e que a gente puder levar para outras cidades é muito valioso. Viemos aqui conhecer os sistemas de Cachoeiro, que são inovadores e têm mostrado bastante resultado, para que a gente possa, em uma parceria com a Prefeitura de Cachoeiro, levar essas tecnologias para outros municípios capixabas”, afirmou Gilson Daniel.

Lançado em abril de 2020, o aplicativo “Todos Juntos” permite a abertura de chamados relativos a solicitação de serviços, denúncias, elogios, sugestões, reclamações e pedidos de informação. Além disso, é possível acompanhar o andamento atualizado dos pedidos feitos pelos usuários. Também há áreas reservadas para atendimentos do Disk Aglomeração e autoavaliação de sintomas de Covid-19.

De acordo com a Ouvidoria, o “Todos Juntos” já teve mais de 1,4 mil downloads e recebeu mais de 700 chamados. Disponível para ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais dos celulares, o aplicativo foi desenvolvido pela Dataci, empresa pública municipal extinta no ano passado, e que se tornou a Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa).

“O ‘Todos Juntos’ é uma ferramenta importante, que contribui para agilizar o contato do cidadão com a Ouvidoria. Nossa equipe de Tecnologia da Informação já está planejando o incremento de outras funcionalidades ao aplicativo”, comenta o secretário municipal de Fazenda, Márcio Guedes.

Balanço de 2020

A Ouvidoria Geral do Município recebeu 34.465 chamados em 2020, por meio de seus vários canais de comunicação. Desse total, 31.527 – ou seja, 91,47% – foram finalizados.

Os chamados correspondem ao total de protocolos abertos pela Ouvidoria após o contato dos cidadãos. A conclusão dos chamados diz respeito ao encaminhamento ou resposta final dada às solicitações.

“Mesmo em um ano tão desafiador, com enchente e pandemia, conseguimos alcançar um bom percentual de resposta aos cidadãos”, comemora a ouvidora geral do Município, Thaynná Silveira.

“O trabalho da Ouvidoria é fundamental para que os cidadãos tenham um canal de comunicação efetivo com o poder público e para que possamos mapear a situação da cidade, constatando quais são os serviços e regiões com mais demandas. O fato de Amunes reconhecer o nosso trabalho e querer replicar o nosso modelo em outros municípios mostra que estamos no caminho certo”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Entre em contato com a Ouvidoria

Rua Brahim Antônio Seder, 34, Centro – térreo do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães (antigo Sesc)

Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 17h

Telefone: 156 / (28) 3155-5237

WhatsApp: (28) 98814-3357

