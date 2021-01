Adolescente de 15 anos é executado a tiros em Piúma

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 2780

Um jovem de 15 anos foi executado com pelo menos quatro tiros no final da tarde deste domingo (3), na localidade de Itapitanga, em Piúma. De acordo com a Polícia Militar, Gabriel Levi Leite Nunes já tinha passagens pela polícia e era envolvido com o tráfico de drogas.

A mãe do jovem, que morava no bairro Piuminas, contou para a PM que o filho estava no mundo do crime e recebendo ameaças há uns dias, porém não soube dizer quem estava a ameaçando o filho e a motivação.

Gabriel foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, por volta das 17 horas, quando passava próximo à ponte de Itapitanga, em Piúma. A PM faz buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.

A perícia da Polícia Civil já esteve no local e o corpo do jovem foi recolhido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro (SML), informou a PM.

