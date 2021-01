“A vacina, com certeza, é o maior erro político da gestão Bolsonaro até agora”, avalia deputado capixaba

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 98

Advertisement

Advertisement

“A vacina, com certeza, é o maior erro político da gestão Bolsonaro até agora”. As palavras são do deputado federal Felipe Rigoni (PSB), em entrevista ao Aqui nas Cidades, que foi ao ar nesta quinta-feira (14). “O erro foi o negacionismo em relação à vacina, que fez com que o governo não fizesse os acordos de compra. Um país grande como o Brasil tinha de entrar em contato com todas as empresas fabricantes para fechar acordos de compra antecipada de uns 80 milhões de doses. Isso garantiria a vacinação de quase todo grupo de risco”, avalia o deputado que, na conversa, falou ainda sobre a urgência das reformas tributária e administrativa para manter o país competitivo, além da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado.

Confira a entrevista completa:

Continua depois da publicidade

Há muita polarização no país. Na sua opinião, conseguiremos unir o Brasil de novo?

Para unir o Brasil tem que ter um projeto e um grupo de pessoas que una as alas centrais da esquerda e da direita. Esse projeto tem de criar um cenário mais competitivo e gerar políticas públicas eficientes, que cheguem às pessoas que precisam delas

As reformas tributária e administrativa são muito importantes para alavancar o crescimento do país…

Com certeza. Há dois pontos: o Estado é grande demais onde não devia e pequeno demais onde não devia. A educação e a saúde, por exemplo, nem sempre chega a quem precisa. Já para o empreendedor, que precisa de liberdade para empreender, o Estado chega com força. Tem de inverter essa lógica e isso só será feito com as reformas tributária e administrativa.

Continua depois da publicidade

E há urgência nesse processo…

Sim. A reforma tributária é ainda mais urgente. O que aconteceu com a Ford é um símbolo do que pode acontecer com outras empresas. A carga não é o problema, mas a incidência tributária. No Brasil, os impostos são muito complexos, difíceis de serem pagos e, no fim das contas, ninguém sabe ao certo o tanto que tem de pagar. Isso, naturalmente, afasta empreendedores, empresas, investidores etc. Agora, há outro ponto: nos últimos 20 anos, o Brasil deu R$ 69 bilhões em subsídios tributários para as montadoras. E isso não deu certo. Foi ineficaz. Não gerou a quantidade de empregos esperada, não fez a distribuição de renda esperada. O que precisamos não é dar subsídio tributário para um ou outro setor. Mas ter um sistema simples e transparente para todos.

As disputas pela presidências da Câmara e do Senado estão disputadas este ano. Já há algum favorito?

Na Câmara, onde tenho mais conhecimento, não dá para saber quem vai ganhar neste momento. O que percebo é que a luta está voto a voto. O lado bom é que os dois candidatos – Arthur Lira (PP) e Baleia Rossi (MDB) – estão alinhados com as reformas. Então não há muita diferença nos termos programáticos. Há diferença nas outras coisas que o governo planeja. Eu ainda não tomei uma decisão concreta sobre meus votos e, pelo visto, só saberemos o resultado no dia.

Eu ainda não tomei uma decisão concreta sobre meus votos e, pelo visto, só saberemos o resultado no dia. Advertisement

Há disputa política em relação à vacina contra o novo coronavírus? Como o senhor avalia o processo de aquisição?

A vacina com certeza é o maior erro político da gestão Bolsonaro até agora. Há erro técnico também. Era para a vacina ter chegado à população desde o dia 15 de dezembro, como nos Estados Unidos. Lá, já tem 12 milhões de pessoas imunizadas. Por aqui, o erro foi o negacionismo da vacina, que fez com que o governo não fechasse os acordos de compra. Um país grande como o Brasil tinha de chegar em todas as empresas fabricantes e fechar acordos de compra antecipada de 70 milhões ou 80 milhões de doses. Isso garantiria o suficiente para quase todo grupo de risco. E estaríamos vacinando. Agora, a Pfizer não tem condições de entregar essa quantidade de doses. A coronavac ainda não foi aprovada pela Anvisa e nem a própria vacina de Oxford, que também não tem tantas doses para entregar. Então, infelizmente vamos demorar a ter essa quantidade suficiente de pessoas vacinadas para ter uma vida melhor. E não existe nada mais importante para a economia, para voltarmos às nossas vidas do que a vacina. Os Estados, por mais que quisessem não tem uma autonomia tão grande para fazer essas negociações. Lógico que teve briga política, especialmente entre o Governo Federal e o governador de São Paulo (João Doria). E é um absurdo uma briga política em cima desse assunto.

Continua depois da publicidade

A decisão da Anvisa de aprovar ou não as vacinas, na sua opinião, é técnica ou política?

Política existe em todo lugar, mas a Anvisa resguarda a soberania técnica e espero que a avaliação técnica se sobressaia neste momento. Mas houve erro de comunicação. No caso da coronavac, que é o mais polêmico, o governador de São Paulo foi muito traiçoeiro na hora de comunicar como tudo foi feito. Mas os estudos são consolidados e são muito bem feitos. Vale a pena aprovar essa vacina e imunizar a população o quanto antes.

Política existe em todo lugar, mas a Anvisa resguarda a soberania técnica e espero que a avaliação técnica se sobressaia neste momento. Mas houve erro de comunicação.

Qual sua avaliação do Governo do Espírito Santo?

Se o Brasil fosse o Espírito Santo, em termos fiscais, de equilíbrio e execução de políticas públicas, estaríamos muito à frente de vários países do mundo. Desde a primeira gestão de Paulo Hartung, em 2003, o Espírito Santo passou por um processo de equilíbrio fiscal e melhoria de políticas públicas que nenhum outro Estado passou. E isso é reconhecido por outros parlamentares de outros Estados. Fizemos uma escolha no início de 2020 de não fazer hospital de campanha. Essa foi a melhor decisão que o governador Renato Casagrande fez no ano passado. Porque hoje não temos a preocupação de falta de leitos. Manaus, por exemplo, está com 100% de leitos ocupados, está um caos pois fez hospitais de campanha e depois derrubou tudo. O governo, apesar de algumas discordâncias que eu tenho com o Renato, está fazendo uma boa gestão na saúde e na educação.

E para os novos gestores, que tomaram posse nas prefeituras capixabas, qual o conselho?Para os prefeitos eu diria: não será um governo fácil. Não temos mais o orçamento de guerra. A arrecadação vai baixar. Só que a pressão social e a necessidade das pessoas vão aumentar. O que precisamos neste início de mandato? Reajustar as contas para ter dinheiro para as políticas públicas.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.