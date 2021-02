Com lindo gol de Messi, Barcelona vence 5ª seguida e assume 2º lugar no Espanhol

Por Estadão - Estadão 9

Mais uma vez, Messi mostrou seu talento e brilhou em partida do Barcelona. A afirmação de nova não tem nada. Neste domingo, porém, tem um peso maior. No dia que foi revelado que o acordo entre Messi e Barcelona com valor de 3,6 bilhões de reais, o valor do atacante estava mais em discussão que nunca. E, enfrentando o Athletic Bilbao, Lionel Messi fez sua parte e ajudou a trazer a vitória por 2 a 1.

O Barcelona enfrentou dificuldades para superar o Bilbao. Aos 19 minutos, o primeiro gol veio de cobrança de falta de Messi, que mandou direto para o ângulo do goleiro Simón. A barreira tentou o desvio, porém o zagueiro Yeray Alvaréz apenas trombou com a trave ao tentar cabecear. Após o placar ser aberto, o Bilbao soube resistir aos avanços do Barcelona e manteve o placar em 1 a 0 até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, os visitantes assumiram outra postura e buscaram criar chances para o empate. Logo chegou, quando Raúl Gárcia cruzou e o lateral Alba mandou para dentro, deixando tudo igual com gol contra.

O Athletic Bilbao seguia oferecendo perigo e o Barcelona procurou o momento de aumentar o placar e trazer a vitória. Dembelé o encontrou aos 28 minutos, quando passou a Mingueza pela direita, que cruzou até Griezmann. O atacante não desperdiçou a chance e fez 2 a 1 para a equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman.

Com o gol marcado na partida, Messi vai a 650 gols pelo Barcelona. Além disso, foi seu 55º gol de falta, estando próximo de empatar com Cristiano Ronaldo, que tem 56 gols.

Com a vitória, o Barcelona vai à segunda posição, com 40 pontos, 10 a menos que o Atlético de Madrid. A pontuação é a mesma que o Real Madrid, porém a equipe de Messi supera em saldo de gols. Já o Bilbao fica em 11º lugar, com 24 pontos.

