Grêmio perde pênalti, empata com Coritiba e vê G4 do Brasileiro mais longe

Desfigurado com mais de dez desfalques, o Grêmio viu sua sequência negativa no Campeonato Brasileiro aumentar neste domingo à tarde, ao ficar no empate contra o Coritiba, por 1 a 1, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 33ª rodada.

Os gaúchos perderam inúmeras oportunidades durante a partida, inclusive um pênalti, e acabaram pagando o preço com gol sofrido no segundo tempo. Paulo Miranda e Wilson anotaram os tentos da partida.

Longe da disputa pelo título, o Grêmio viu também a diferença para o G4 que dá vaga direta na fase de grupo da Copa Libertadores ficar ainda maior. O time gaúcho segue com 52 pontos, seis atrás do São Paulo, que fecha a zona de classificação. O Coritiba, por sua vez, chegou ao quinto jogo sem derrota, mas segue com 28 pontos, ainda sonhando em escapar do rebaixamento.

Neílton, logo aos sete minutos, bem que tentou mostrar que o Coritiba não estava para brincadeira, mas o Grêmio não demorou para deixar a desconfiança para trás e controlar a partida, criando boa chance com Alisson aos 17 minutos. Wilson saiu bem e impediu o gol. Não demorou muito para o time de Renato Gaúcho transformar a superioridade em bola na rede.

Aos 19 minutos, Jean Pyerre cobrou falta na área e Paulo Miranda desviou de cabeça para o fundo das redes, abrindo o placar. Os visitantes bem que tentaram aproveitar o bom momento, mas faltou capricho na finalização. Jean Pyerre encontrou espaço na defesa do Coritiba e enfiou boa bola para Thaciano. Dentro da área, o meia exagerou na força e mandou longe do gol.

A chance encerrou um primeiro tempo de muito domínio gremista, mas de pouco capricho na finalização.

O Coritiba voltou para o segundo tempo com os veteranos Rafinha e Ricardo Oliveira para buscar a reação, mas o Grêmio seguiu mais perigoso. Em apenas dois minutos, Alisson perdeu duas oportunidades. Primeiro em cabeçada após cruzamento certeiro de Cortez, depois em passe rasteiro de Thaciano.

O Grêmio seguia enfileirando oportunidades e desperdiçando chances ampliar. Aos 22 minutos, Thaciano, livre de marcação, desviou finalização de Alisson, mas carimbou a trave. No lance seguinte, veio o castigo. Rafinha arrancou, passou por dois marcadores, mas foi derrubado dentro da área. O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo não titubeou e marcou pênalti. Aos 27 minutos, o goleiro Wilson tomou pouca distância e fuzilou Paulo Victor.

Os visitantes ainda tiveram uma última chance de tentar ficar com a vitória, mas a noite não era dos seus atacantes. Thaciano foi derrubado na área ao tentar cabecear cruzamento de Pinares. A arbitragem assinalou pênalti. Jean Pyerre foi para a cobrança, mas Wilson levou a melhor, caiu do lado direito, fez a defesa e evitou o gol.

Os dois times voltam a jogar no meio de semana. Na quarta-feira, o Grêmio recebe o Santos, às 16 horas, em sua arena, em Porto Alegre. Na quinta-feira, o Coritiba faz confronto direto contra o Fortaleza, às 18h30, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 GRÊMIO

CORITIBA – Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt (Rhodolfo) e Jonathan; Nathan Silva, Hugo Moura (Rafinha), Matheus Galdezani e Sarrafiore (Cerutti); Neílton (Yan Sasse) e Nathan (Ricardo Oliveira). Técnico: Gustavo Morínigo

GRÊMIO – Paulo Vitor; Vanderson (Guilherme Azevedo), Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Darlan (Pinares), Thaciano (Rodrigues) e Jean Pyerre; Alisson, Isaque (Luiz Fernando) e Ferreira (Everton). Técnico: Renato Gaúcho

GOLS – Paulo Miranda, aos 19 minutos do primeiro tempo; Wilson, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS – Neílton e Rafinha (Coritiba); Darlan, Bruno Cortez e David Braz (Grêmio).

PÚBLICO e RENDA – Portões fechados.

LOCAL Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

