Carreata no Rio volta a pedir fora Bolsonaro, vacinação e auxílio emergencial

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Berço político de Jair Bolsonaro, o Rio de Janeiro voltou a fazer carreata neste domingo a favor do impeachment do presidente. Convocado por grupos como o Acredito e a frente Povo Sem Medo, o ato se concentrou na Glória, bairro da zona sul que faz divisa com o Centro, e seguiu até Copacabana, também na zona sul, onde bolsonaristas costumam se manifestar.

Continua depois da publicidade

Com o mote “Fora Bolsonaro”, os manifestantes também defendem maior agilidade na vacinação e a manutenção do auxílio emergencial. Em alguns pontos da carreata, moradores endossaram o protesto com gritos das janelas.

Não houve grandes registros de conflitos durante a manifestação. No entanto, um bolsonarista de Copacabana, que estava sem máscara, reagiu à passagem dos carros e bicicletas com o dedo do meio em riste. Insatisfeito, um manifestante saiu do carro para cobrá-lo. Não houve, contudo, confronto físico entre os dois.

Advertisement

Depois de passar pelo bairro, o comboio faz o caminho de volta e termina o ato no Aterro do Flamengo.

Continua depois da publicidade

Caio Sartori

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.