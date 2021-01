Com fogos e aglomeração, palmeirenses fazem festa para recepecionar o Palmeiras

Por Estadão - Estadão 7

Mesmo com o cancelamento do trio elétrico em que subiriam os jogadores e comissão técnica do Palmeiras para comemorar a conquista da Copa Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos na final, os torcedores fizeram uma enorme festa para recepcionar o elenco campeão. A comemoração começou já no aeroporto de Guarulhos e se estendeu até a Academia de Futebol, onde centenas de palmeirenses se reuniram e promoveram o “corredor verde”.

Uma multidão de torcedores se aglomerou em frente ao CT do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, ignorando os protocolos para evitar a disseminação de covid-19. A capital paulista está na fase vermelha do plano de combate ao coronavírus e, neste final de semana, podem funcionar apenas serviços essenciais. Até por isso, o clube desistiu de colocar os jogadores em cima do trio elétrico na porta da Academia, como havia sido informado à imprensa antes de o voo do Rio de Janeiro para São Paulo decolar.

Os torcedores, porém, não ligaram para a ausência do trio e festejaram desde a saída do ônibus com a delegação de Guarulhos até a chegada à Academia de Futebol. Alguns atletas, como Raphael Veiga, subiram em cima do ônibus para celebrar a conquista com a torcida. O meio-campista e Luiz Adriano foram alguns que compartilharam imagens da recepção nas redes sociais. “A América é verde”, escreveu Veiga, que é torcedor do Palmeiras.

A Polícia Militar formou uma barreira na entrada da Academia de Futebol. Ao descer do ônibus, vários atletas, como Luiz Adriano, Felipe Melo, Luan e Gabriel Menino, foram cumprimentar os torcedores.

Imagens aéreas exibidas por canais de televisão mostraram que torcedores palmeirenses acompanharam a delegação no trajeto do aeroporto até a Academia de Futebol. Antes da partida, a torcida também se aglomerou em ruas próximas ao Allianz Parque para ver a final e depois comemorar o bicampeonato continental. A esquina das ruas Palestra Itália e Caraíbas teve milhares de presentes assistindo à partida com o Santos.

O Palmeiras folga neste domingo, mas já tem compromisso na terça-feira, diante do Botafogo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira deve escalar reservas para essa partida já que a prioridade é a disputa do Mundial de Clubes. Na quarta, a delegação viaja para o Catar. A estreia na competição está marcada para o próximo domingo contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul.

