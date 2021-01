Afastado há uma semana com covid-19, Enderson Moreira é internado em Fortaleza

Por Estadão - Estadão 19

Enderson Moreira foi internado em Fortaleza neste sábado em decorrência de uma recaída da covid-19. O treinador estava em isolamento na sua residência após o quadro de gripe leve ter dado resultado positivo para o vírus. Ele foi para o hospital por precaução.

O quadro de saúde do comandante do Fortaleza é considerado estável. Mesmo assim, foi necessário um acompanhamento médico após o quadro gripal piorar. Cláudio Maurício, médico do Fortaleza, é quem acompanha de perto o treinador.

Aos 49 anos, o técnico foi contratado com a missão de salvar os cearenses do rebaixamento no Brasileirão e tinha uma semana dura de trabalho pelo frente para armar o time que visita o Atlético-MG neste domingo.

“A importância dele na beira do campo é muito grande. Infelizmente ele não estará na partida. Que nós possamos trazer uma vitória para ele”, afirmou o lateral Carlinhos.

Torcedores do Fortaleza e também de outras equipes estão usando as redes sociais para desejar uma pronta recuperação para o treinador.

Estadao Conteudo

