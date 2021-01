Militão é expulso no começo e Real Madrid leva a virada do Levante no Espanhol

Por Estadão - Estadão 9

A temporada de resultados desastrosos do Real Madrid ganhou mais um capítulo neste sábado. Com um jogador a menos praticamente o jogo todo, a equipe levou a virada, por 2 a 1, do Levante, e pode ver o Atlético de Madrid abrir 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O brasileiro Éder Militão levou cartão vermelho com somente 8 minutos e acabou prejudicando a atuação do time merengue.

Após um belo lançamento para o ataque, o brasileiro Éder Militão derrubou o atacante por trás e levou amarelo. O VAR corrigiu a marcação do árbitro e, como era o último homem num lance claro de oportunidade de gol, acabou expulso. Desperdiçou a chance de mostrar que pode se firmar na defesa do Real Madrid com as ausências de Sérgio Ramos e Nacho.

Mesmo com um a menos, o Real Madrid até iniciou bem no Di Stéfano. Com ótimo passe de três dedos de Kroos, Asensio não desperdiçou. Vantagem no placar com 13 minutos. Na origem do lance o Levante reclamou muito de um pênalti não assinalado.

Tentando diminuir a distância para o Atlético após eliminações frustrantes para o Alcoyano, na Copa do Rei, e diante do Athletic de Bilbao na Supercopa da Espanha, ganhar em casa significava a possibilidade de diminuir a distância no topo para somente quatro pontos.

O gol de Asensio, entretanto, foi uma triste ilusão. Com um a menos, o Real Madrid passou a levar enorme sufoco diante do Levante e sofreu o empate, com belo gol de Morales, aos 32 minutos.

O técnico Zinedine Zidane está se recuperando da covid-19 e acompanha o time à distância. E viu que o sábado não era dia dos brasileiros. Vinícius Jr. entrou na etapa final em tentativa de busca da vitória e, de cara, foi logo cometendo pênalti. Courtois defendeu a cobrança de Roger. O jogador falhou no pênalti, mas fez o gol da virada restando 12 minutos. Resultado justo para um Levante que foi o tempo todo ofensivo.

O Real Madrid estaciona nos 40 pontos e pode ver o Barcelona igualar sua pontuação. O Atlético de Madrid segue soberano, com 47. O Levante subiu para 26, em nono. Ainda neste sábado, o Sevilla fez 2 a 0 na casa do Eibar e subiu para terceiro, com 39 pontos.

