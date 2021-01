Ivete Sangalo e Xanddy lançam 'pagodão' baiano

Por Estadão - Estadão 4

Uma parceria baiana cheia de balanço estreou nesta sexta-feira, 29, nas plataformas musicais: Tá solteira, mas não tá sozinha, de Ivete Sangalo e Xanddy, com seu grupo Harmonia do Samba. O single teve pré-estreia na primeira festa do Big Brother Brasil na quarta-feira, 27, e já tem clipe no YouTube.

Apesar de não ter carnaval de rua esse ano, a canção promete animar a live de Veveta com Claudia Leitte no dia 13 de fevereiro (sábado de carnaval). A letra vem na onda do empoderamento feminino e o ritmo, segundo a cantora, é um pagodão.

“Mainha gosta do pagodão, viu? Vamos nessa curtir Tá solteira, mas não tá sozinha em todas as plataformas de música e no meu canal do youtube essa parceria linda com o amigo e talentoso Xanddy? Xanddy, te amo meu rei!”, escreveu Ivete no Instagram . Ela ainda agradece aos seus parceiros compositores Samir Trindade, Radamés Venâncio e Gigi Cerqueira.

