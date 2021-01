SP anuncia reclassificação do plano de contenção da pandemia

Por Estadão - Estadão 4

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 29, nova classificação do Plano São Paulo, guia das medidas de isolamento social de acordo com os indicadores epidemiológicos da covid-19. De acordo com o novo mapa, as regiões de Presidente Prudente e Sorocaba avançaram da fase vermelha do plano para a laranja. Ribeirão Preto, por sua vez, sofreu rebaixamento, da fase laranja para a vermelha.

Pela atualização, estarão na fase vermelha a partir da próxima semana as regiões de Marília, Bauru, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Taubaté.

Já, na fase laranja, estarão, Presidente Prudente, Sorocaba, Registro, Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, São João da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, a Baixada Santista e a região metropolitana da capital.

Segundo afirmou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, o Estado registra desaceleração do avanço da covid-19.

Conforme dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), na quinta-feira, 28, o Estado registra variação semanal – comparativo entre os últimos sete dias e os sete anteriores – negativa de 5,8% em novos casos, de 6,4% em novos óbitos e de 8,2% em novas internações.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn, os dados atualizados desta sexta-feira apontam queda de 1% em óbitos e de 9% em internações.

Na região metropolitana da capital, a desaceleração é mais acentuada, com queda de 13,4% em novos casos, de 16,3% em novos óbitos e de 11,6% em novas internações.

Pedro Caramuru e Elizabeth Lopes

Estadao Conteudo

