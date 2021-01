Ibrahimovic e Lukaku são punidos por 1 jogo e escapam de pena pesada por conflito

Por Estadão - Estadão 7

Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku receberam uma partida de suspensão cada pela liga nesta sexta-feira após um desentendimento na Copa da Itália, escapando de receberem punições adicionais pelo mau comportamento disciplinar no confronto entre Milan e Inter de Milão, na última terça-feira, no San Siro.

A suspensão de Ibrahimovic deve-se aos dois cartões amarelos e sua posterior expulsão durante o jogo de terça-feira, enquanto a suspensão de Lukaku é pelo acúmulo de advertências.

Houve uma grande discussão, com troca de insultos e uma encarada agressiva, que quase se transformou em briga física entre Ibrahimovic e Lukaku pouco antes do intervalo. E ambos os jogadores receberam cartões amarelos. A confusão seguiu mesmo após o árbitro encerrar o primeiro tempo, com jogadores tendo que conter o atacante belga.

Ibrahimovic recebeu posteriormente outro cartão amarelo, no segundo tempo, após uma entrada dura em Aleksandar Kolarov, sendo expulso e deixando sua equipe com 10 jogadores. A Inter de Milão, de Lukaku, venceu o Milan, de Ibrahimovic, por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa da Itália, com o gol que definiu o duelo saindo nos acréscimos do segundo tempo.

Lukaku vai perder o jogo de ida das semifinais contra a Juventus na próxima semana, enquanto Ibrahimovic terá de se ausentar na próxima partida do Milan na competição – o time está eliminado e só voltará a disputar o torneio na temporada 2021/2022. No entanto, a promotoria da Federação Italiana de Futebol ainda pode decidir abrir uma investigação sobre a briga.

