PIB do México tomba 8,5% em 2020

Em meio aos impactos da crise econômica trazida pelo novo coronavírus, o Produto Interno Bruto (PIB) do México tombou 8,5% no acumulado de 2020 em relação ao ano anterior, informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Geografia (Inegi) nesta sexta-feira (29). Ainda assim, o quatro trimestre do ano passado evidenciou o processo de recuperação econômica após o primeiro choque da covid-19. No período, o PIB mostrou crescimento de 3,1% na comparação trimestral, mas caiu 4,6% frente ao mesmo trimestre de 2019.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

