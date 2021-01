Pitomba: conheça os benefícios desta fruta para a saúde

Por Estadão - Estadão 14

Encontrada com mais facilidade nas regiões norte e nordeste do Brasil, a pitomba fornece nutrientes importantes para a saúde. Entre as vantagens, o caroço desta fruta ajuda no tratamento de casos graves de diarreia, por exemplo.

O fruto da pitombeira é uma excelente fonte de vitamina C, responsável por proteger o organismo no combate contra determinadas doenças. Além disso, tem vitamina A, importante para a proteção dos olhos.

Entre os minerais, cálcio e ferro estão presentes na pitomba. Desta forma, a fruta consegue proteger o sistema vascular, favorecendo ainda a formação de hemoglobina. Vale lembrar que o ferro é fundamental para prevenir a anemia.

Orientação

A pitomba geralmente é consumida in natura. Versátil, também pode ser utilizada para o preparo de sucos e também algumas sobremesas. É possível ainda utilizá-la para o preparo de conservas.

Em um país com uma grande variedade de frutas à disposição, a pitomba é mais uma opção para a criação de um cardápio variado e rico em nutrientes importantes para a conquista da desejada qualidade de vida. Lembre-se de consultar regularmente um médico para a realização dos exames necessários, verificando assim os ingredientes que devem ser acrescentados no dia a dia.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

