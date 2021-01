Bolsas de NY fecham em alta, com indicadores, especulação e pacote fiscal

Por Estadão - Estadão 11

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 28, após sofrerem na quarta-feira as maiores quedas em três meses, seguindo movimentos especulativos e a cautela por conta do avanço da covid-19 e as dificuldades na vacinação. Ao longo da sessão, indicadores positivos nos Estados Unidos e sinais sobre um novo pacote fiscal impulsionaram as bolsas. A American Airlines foi alvo de ataque especulativo semelhante ao que a Gamestop sofreu recentemente, ligado a fóruns como o Reddit. Após publicar seu balanço, a empresa chegou a subir mais de 80% no pré-mercado da Nasdaq.

O Dow Jones avançou 0,99%, a 30.603,36 pontos; o S&P 500 subiu 0,98%, a 3.787,38 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,50%, a 13.337,16 pontos.

A Robinhood e outras corretoras americanas restringiram nesta quinta as negociações dos papéis da GameStop e de outras empresas que dispararam recentemente devido a um movimento especulativo de pequenos investidores que utilizam a rede social Reddit.

Entre especialistas, a expectativa é de que a ofensiva se prove temporária e não traga consequências duradouras. “Embora isso não deva levar a uma correção generalizada, investidores podem ficar sensíveis ao aumento da cobertura midiática”, alerta o Rabobank.

Depois de saltar 134,84% no pregão anterior, o papel da GameStop recuou 44,29% nesta quinta. A ação da AMC Entertainment Holdings, que também foi alvo especulação, caiu 56,63%, depois de ter disparado 301,21% na quarta. No caso da American Airlines, o movimento visto pela manhã diminuiu, e a empresa terminou em alta de 9,30%.

Dentre outras empresas que publicaram balanço nesta quinta, a MasterCard avançou 2,66% e o McDonald’s recuou 0,47%. Na expectativa pela divulgação marcada para esta quinta, a Visa teve alta de 1,57%. Já a General Motors (GM) anunciou que planeja ter a maioria dos veículos que produz com propulsão por meio de motores elétricos até 2035 e neutralizar as emissões de carbono até 2040. Com a notícia, a ação da empresa teve alta de 3,45%.

Ao longo do dia, outras notícias animaram os mercados e ajudaram as bolsas a fecharem em alta. Nos EUA, foi informado que o PIB do país cresceu à taxa anualizada de 4% no quarto trimestre de 2020. Os pedidos de auxílio-desemprego, por sua vez, recuaram 67 mil na semana passada, a 847 mil.

Nesta quinta, o líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer afirmou que o pacote fiscal começará a ser analisado na Casa na próxima semana. A porta-voz da Casa Branca, por sua vez, negou que o governo queira dividir os estímulos em dois projetos.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

