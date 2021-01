Brasil será 'parceiro fundamental' no combate à crise climática, diz Casa Branca

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 28, que o Brasil será “um parceiro fundamental” no combate à crise climática, mas evitou responder questões sobre possíveis represálias ao País por causa do desmatamento na Amazônia. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora do presidente Joe Biden reforçou que a questão ambiental será prioridade para o novo governo.

Continua depois da publicidade

Nesta quarta-feira, 27, Biden assinou uma série de decretos voltados para o combate à crise climática. Dentre os principais anúncios, está a convocação de uma cúpula global sobre o clima para 22 de abril, data em que é celebrado o Dia da Terra.

Ao ser questionada se os EUA convidarão o presidente Jair Bolsonaro para a cúpula, a porta-voz da Casa Branca respondeu que nenhum convite foi feito até agora.

Advertisement

Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de Biden visitar o Brasil, Psaki disse que o novo chefe da Casa Branca ainda não planejou nenhuma viagem internacional.

Continua depois da publicidade

Em carta enviada a Biden em 20 de janeiro, dia da posse do democrata, Bolsonaro disse estar pronto para continuar a parceria com os EUA na questão ambiental.

“Estamos prontos, ademais, a continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado”, escreveu o presidente brasileiro.

Durante a campanha eleitoral de 2020, Biden chegou a sugerir que poderia aplicar sanções ao Brasil por causa do desmatamento na Amazônia. A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, também já criticou o política ambiental do governo Bolsonaro.

Continua depois da publicidade

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.