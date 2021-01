Quando for momento, dedo estará no gatilho para vender parte na BR, diz Petrobras

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, elogiou a escolha do atual presidente demissionário da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., para a presidência da BR Distribuidora, empresa que foi privatizada em 2019, mas que ainda possui uma participação de 37% da estatal. A Petrobras já manifestou intenção de vender a totalidade da sua fatia na empresa, mas aguarda por melhores condições de mercado.

Continua depois da publicidade

“No momento que nós acharmos que as condições do mercado são favoráveis estamos com o dedo no gatilho para vender”, disse o executivo. “Nós não queremos ficar como acionistas da BR, queremos ela com cliente”, completou.

“Eu fico feliz com a decisão do Conselho da BR ter convidado o Wilson Ferreira Jr. para ser o novo presidente da BR, ele é um profissional conhecido e muito bom. E o mercado concorda comigo, dada a reação dos preços da BR”, afirmou Castello Branco em evento do Credit Suisse. “No momento que nós acharmos que as condições do mercado são favoráveis estamos com o dedo no gatilho para vender”, disse o executivo. “Nós não queremos ficar como acionistas da BR, queremos ela com cliente”, completou.

Advertisement

Ele lembrou que após a privatização, os preços das ações da BR Distribuidora tiveram uma queda forte e depois ficaram estagnados, o que levou a Petrobras a suspender qualquer iniciativa para a venda dos papéis.

Continua depois da publicidade

Já na Braskem, controlada pela Odebrecht, o executivo disse que o caso “é muito mais complicado”,porque a Petrobras perdeu a oportunidade de vender a Braskem no início de 2019, “com tudo certo. uma proposta firme de compra”, mas que problemas com o sócio da companhia inviabilizaram o negócio. “Nossa proposta é listar as ações da Braskem no Novo Mercado e vender as ações através do mercado de capitais. Mas, a gente tem encontrado obstáculos por parte do nosso sócio na Braskem,que é o controlador (Odebrecht), e o negócio não tem andado”, informou.

Ele afirmou que contava em resolver a situação até o final de 2020, mas houve mudança na gestão da empresa e as dificuldades continuaram. “É mais uma daquelas heranças do passado que tem nos dado muito trabalho”, concluiu.

Denise Luna e Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.