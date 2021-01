Prova do líder, Anjo e Big Fone: Tiago Leifert conta as novidades do 'BBB'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Nesta quarta-feira, 27, o apresentador Tiago Leifert revelou o que vai acontecer nos próximos dias de Big Brother Brasil: vai ter Prova do Líder, Anjo e Big Fone. Horas depois, o diretor do programa Boninho interagiu com os seguidores no Twitter e entregou a pegadinha do novo Big Fone.

Continua depois da publicidade

“Quinta-feira tem prova do líder, depois essa semana também tem prova do anjo. Amanhã (quinta) também a gente combina todo o nosso esquema do paredão de domingo e também como vai funcionar o big fone”, explicou Tiago.

O apresentador falou que a dinâmica do big fone será diferente, mas não deu detalhes. Porém, na madrugada o diretor do reality conversou com internautas no Tweeter falou sobre a novidade: “simples. Ele toca mais de uma vez. Além disso tem dois (telefones). Só um é o que vale”. A ligação será depois das 17h e será exibida durante o Caldeirão do Huck.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.