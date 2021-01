Organização de Tóquio-2020 confirma o adiamento do 1º evento-teste da Olimpíada

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Após especulações, a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 confirmou nesta quinta-feira que o Pré-Olímpico Mundial de Nado Artístico, que seria o primeiro evento-teste antes do início da Olimpíada, foi adiado por dois meses em decorrência das restrições estabelecidas pelo governo do Japão para combater a pandemia do novo coronavírus.

Continua depois da publicidade

Previsto para ser realizado entre 4 e 7 de março, em Tóquio, o evento de nado sincronizado, que servirá como torneio de qualificação e reunirá nadadoras de 10 países, agora será realizado de 1 a 4 de maio. Segundo a organização dos Jogos, a decisão de adiá-lo foi tomada para “garantir as condições mais equitativas possíveis para a participação dos atletas” e respeitar as restrições de viagens em vigor no Japão.

Outros eventos de qualificação, contudo, continuarão a ser realizados no país como a Copa do Mundo de Mergulho, em abril, e a maratona aquática, em maio.

Advertisement

Isso porque no início de janeiro o governo do Japão declarou estado de emergência de um mês na capital Tóquio e em outras cidades para conter a disseminação de infecções pelo novo coronavírus. As medidas são válidas até o próximo dia 7. A primeira prova de 2021 agora será o rúgbi em cadeira de rodas, dos Jogos Paralímpicos, que serão realizados nos dias 3 e 4 de abril.

Continua depois da publicidade

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 estão marcados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. O evento seria realizado no ano passado, mas foi adiado para este ano em razão da pandemia da covid-19. A expectativa é que o aumento da vacinação dê segurança para a organização da Olimpíada.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.