Após desembarque no Rio, Santos treina no CT do Fluminense

A delegação do Santos não perdeu tempo no Rio de Janeiro. Poucas horas após desembarcar na cidade que receberá a final da Copa Libertadores, sábado, no Maracanã, o time foi a campo para treinar no CT do Fluminense, sob o comando do técnico Cuca, na tarde desta quarta-feira.

O grupo santista chegou ao Rio por volta do meio-dia no Aeroporto Internacional do Galeão em dois voos fretados. Uma parte da delegação partiu de Belo Horizonte, onde o time foi derrotado pelo Atlético-MG na noite de terça-feira. A outra parte embarcou em Guarulhos, em São Paulo.

Nesta quinta, novamente no período da tarde, o time santista voltará a trabalhar no CT do Fluminense. Pela programação do clube, na sexta a atividade será no gramado do Maracanã, num treino de reconhecimento para a grande final, marcada para sábado, contra o Palmeiras, em jogo único.

“Quanto mais próximo vai chegando da partida mais a ficha vai caindo aos poucos. Você chega e já vê o clima diferente, no aeroporto já vimos os aviões com o escudo do Santos FC e na descida tinha o ônibus com as cores da competição. Tudo bem organizado, com um clima de final mesmo. Esse espírito de decisão é importante para trabalharmos bem nesses dias e fazer um grande jogo no sábado”, comentou o atacante Kaio Jorge.

Projetando a decisão, o jogador acredita que o título será definido nos detalhes. “Clássico sempre é mais complicado, imagina então clássico em uma final de Libertadores. São duas equipes muito qualificadas e será um grande um jogo. É um duelo de detalhes e vai vencer quem aproveitar as oportunidades. Vamos trabalhar firme nos próximos dois dias para chegar bem na decisão”, declarou.

