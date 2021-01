Juventus goleia SPAL e enfrentará Inter de Milão na semifinal da Copa da Itália

Por Estadão - Estadão 8

A Juventus será a adversária da Inter de Milão nas semifinais da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, em casa e com um time misto, não teve dificuldades para derrotar o SPAL por 4 a 0, tendo marcado dois gols em cada tempo. Os confrontos com a rival estão previstos para serem disputados nos dias 3, no San Siro, e 10 de fevereiro, no Juventus Stadium.

Já sem Dybala, lesionado, o técnico Andrea Pirlo optou por poupar Cristiano Ronaldo. Mas nem por isso a Juventus encontrou dificuldades. Dominou o duelo desde o começo, perdeu chances com Frabotta e Morata, porém logo abriu o placar. Após a arbitragem marcar pênalti para a Juventus, em Rabiot, com o auxílio do VAR, Morata bateu no canto esquerdo, aos 15 minutos, e fez 1 a 0.

E nem a vantagem diminuiu o ritmo da Juventus. Presente no campo de ataque, perdeu chances com Kulusevski e Ramsey até marcar pela segunda vez. Aos 32 minutos, Kulusevski cortou dois marcadores na grande área e passou para Frabotta, que bateu forte para marcar. Só aí o SPAL começou a sair para o ataque. Mas conseguiu chegar com perigo apenas quando a defesa da Juventus errou. Mas fez muito pouco para diminuir a sua desvantagem.

Na etapa final, a Juventus voltou disposta a definir o jogo logo. Criou uma série de oportunidades, quase todas com Kulusevki, só que parando muitas vezes em Berisha. Aos poucos, o SPAL conseguiu equilibrar o jogo, até ameaçando Buffon. Mas aí Kulusevski marcou o seu. Foi aos 32 minutos, após passe de Chiesa, aproveitando vacilo da defesa adversária. Nos acréscimos, a Juventus ainda marcou pela quarta vez, agora com Chiesa.

Também nesta quarta-feira, em um jogo emocionante, a Atalanta se classificou às semifinais ao derrotar a Lazio por 3 a 2, em Bérgamo. O duelo teve quatro gols apenas no primeiro tempo e duas viradas. O adversário nas semifinais vai sair do duelo entre Napoli e Spezia, nesta quinta-feira.

A equipe da casa abriu o placar logo aos sete minutos, com o gol marcado por Djimsiti. Mas a equipe de Roma virou ainda na etapa inicial, com Muriqi, aos 17, e Acerbi, aos 34. Só que aí a Atalanta se recuperou. Levou a igualdade ao intervalo graças ao gol de Malinovskyi, aos 37 minutos. E definiu a vitória com Miranchuk, aos 12 minutos do segundo tempo.

Estadao Conteudo

