Destaque do Paraná, Jean Victor desperta interesse da Ponte Preta

Um dos poucos destaques na Série B do rebaixado Paraná, o lateral Jean Victor despertou o interesse da Ponte Preta para a temporada 2021. O time campineiro não fala abertamente sobre negociações, mas enviou uma proposta de empréstimo ao Boavista-RJ, clube que detém os direitos do atleta.

Jean Victor tem 26 anos e foi um dos pontos altos do Paraná na Série B. Ele tem contrato até o final de janeiro. Com o rebaixamento, a tendência é que o time tricolor faça uma reformulação em seu elenco e opte por jogadores com custo baixo. O próprio interesse da Ponte é um obstáculo encontrado pelo clube para renovar com o atleta.

O lateral foi revelado pelo Botafogo e passou por clubes como Botafogo-PB, Oeste, Boavista e Audax Rio. Pelo Paraná, ele disputou 34 jogos e marcou dois gols.

Além de Jean Victor, a Ponte Preta está de olho na situação do meia Adenilson, que conquistou o acesso na Série C com o Londrina. O time campineiro quer reforçar o seu elenco para buscar um lugar no G4 da Série B na temporada 2021. Antes, porém, disputará o Campeonato Paulista.

Na Série B de 2020, a Ponte termina sua participação na sexta-feira, às 21h30, diante do rebaixado Figueirense, no Orlando Scarpelli. O time campineiro entra na rodada na oitava posição, com 54 pontos, sem mais chances de acesso.

