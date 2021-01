Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O primeiro evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. A prova artística de natação, agendada inicialmente para ocorrer entre os dias 4 e 7 de março, pode ser realizada em abril ou maio. A informação foi noticiada nesta quarta-feira por diversos veículos de imprensa do Japão, mas ainda não foi confirmada pelos organizadores.

Continua depois da publicidade

No início de janeiro, o governo do Japão declarou estado de emergência de um mês na capital Tóquio e em outras cidades para conter a disseminação de infecções pelo coronavírus. As medidas são válidas até 7 de fevereiro.

Uma das restrições é a entrada de estrangeiros não residentes no país. Por conta disso, a Federação Internacional de Natação (FINA) e a federação japonesa de natação admitem que será difícil a organização do evento-teste no início de março.

Advertisement

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. O evento seria realizado no ano passado, mas foi adiado para este ano em razão da pandemia. A expectativa é que o aumento da vacinação dê segurança para a organização da Olimpíada.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.