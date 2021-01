Taxas futuras de juros oscilam entre margens estreitas e longas têm viés de alta

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Os juros futuros longos começaram o dia em alta, chegaram a adotar viés de baixa diante do enfraquecimento do dólar ante o real, e voltavam para o terreno positivo. Os curtos e médios, por sua vez, rondam a estabilidade, mas o viés é para queda, após terem subido ontem em ajuste ao tom mais “hawkish” – ou duro – do Copom, sinalizando que o ciclo de aperto monetário pode começar em março. Às 9h16, desta quarta-feira, 27, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 7,32%, de 7,30% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,08%, de 5,09%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 marcava 3,42%, de 3,43% no ajuste anterior.

Continua depois da publicidade

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.