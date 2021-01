Bares e restaurantes programam manifestações para esta quarta-feira

Por Estadão - Estadão 13

Nesta quarta-feira, 27, bares e restaurantes programam manifestações na cidade de São Paulo contra as restrições implementadas pela revisão de fases do Plano São Paulo. A primeira está marcada para as 9h, na Avenida Paulista com a Consolação, organizada pelo Movimento Gastronomia Viva, apoiado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A segunda, organizada pelo Sindicato dos Empregados em Hospedagem e Gastronomia de São Paulo e Região (Sinthoresp), acontecerá às 14h no vão livre do Masp.

Segundo os organizadores do protesto marcado para as 9h, a ideia é dispor mesas e cadeiras distanciadas em uma faixa do canteiro central, a fim de demonstrar que o funcionamento do setor, se observados os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, não é o responsável pelo agravamento da pandemia do coronavírus.

