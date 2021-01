Senado dos EUA aprova nomeação de Antony Blinken para secretário de Estado

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 26, a nomeação de Antony Blinken, 58 anos, para o cargo de secretário de Estado. Foram 78 votos favoráveis à indicação e 22 contrários. O democrata, que será o 71º a ocupar a posição de principal diplomata americano, é amigo de longa data do presidente Joe Biden.

Continua depois da publicidade

Durante uma sabatina no Comitê de Relações Exteriores do Senado, realizada na semana passada, Blinken disse que concordava com a posição do ex-presidente Donald Trump em relação à China. “Temos obrigação de mostrar que nosso modelo é mais efetivo que o da China”, afirmou na ocasião.

Ele também declarou que buscará retomar o Acordo Nuclear com o Irã, mas ponderou que há “um longo caminho” para que esse objetivo seja alcançado.

Advertisement

Blinken atuou como secretário adjunto de Estado, de 2015 a 2017, e foi assessor adjunto de Segurança Nacional dos EUA, entre 2013 e 2015, durante o governo Barack Obama.

Continua depois da publicidade

Além do secretário de Estado, também já foram confirmados pelo Senado a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e a diretora de Inteligência Nacional, Avril Haines.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.