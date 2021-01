Fies abre inscrições nesta terça-feira para 2021

Por Estadão - Estadão 6

Começam nesta terça-feira, 26, e vão até sexta-feira, 29, as inscrições para o processo seletivo do novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2021, com resultado divulgado no dia 2 de fevereiro. A candidatura já pode ser feita pelo portal do programa, onde o estudante encontra o cronograma completo do processo seletivo. Neste ano serão oferecidas 93 mil vagas.

Instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores particulares, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC) e ofertados por instituições privadas de educação superior aderentes ao programa.

O novo Fies é um modelo de financiamento estudantil, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando, segundo o governo federal, juros zero a quem mais necessita do programa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

O que mudou

Além de possibilitar juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato, quem financia começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.

Quem pode participar

O programa do MEC é destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação e contempla o indivíduo que possui renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Para concorrer, é necessário ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 até a mais recente realizada, tendo obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Além disso, tem prioridade na seleção o candidato que não tenha concluído o ensino superior nem tenha sido beneficiado pelo financiamento estudantil anteriormente.

Como se inscrever

O candidato deve acessar o sistema de inscrição por meio do site do Fies e seguir as instruções.

Como os pré-selecionados se inscrevem

Os pré-selecionados na chamada única do Fies têm o prazo para complementar a inscrição de 3 a 5 de fevereiro.

Já os candidatos não pré-selecionados serão incluídos automaticamente na lista de espera e podem disputar uma das vagas. A convocação por meio desta lista de espera será entre 3 de fevereiro e 18 de março.

Pelo regulamento, os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar sua inscrição no prazo de três dias úteis, contados do dia subsequente ao da divulgação de sua pré-seleção no FiesSeleção.

O edital do processo seletivo do Fies pode ser acessado pela página oficial do programa.

Confira cronograma

– 26 a 29 de janeiro

Inscrições

– 2 de fevereiro

Caso tenha sido pré-selecionado, complemente sua inscrição no período de 3 a 5 de fevereiro

– 3 a 5 de fevereiro

Complementação das informações da inscrição para candidatos pré-selecionados na chamada única do Fies

– 3 de fevereiro a 18 de março

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar sua inscrição no prazo de três dias úteis, contados do dia subsequente ao da divulgação de sua pré-seleção no FiesSeleção

Fies do 2º semestre de 2021

Na segunda-feira, 25, o MEC também publicou no Diário Oficial da União informações como as regras de ofertas de vagas pelas instituições particulares de ensino superior e inscrição dos candidatos para o processo seletivo do Fies do 2º semestre deste ano. No entanto, o cronograma será divulgado posteriormente.

Renata Okumura

Estadao Conteudo

