Destaque do Londrina na Série C, meia Adenílson entra no radar da Ponte Preta

Já sem chance de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro nesta última rodada, a Ponte Preta começa a planejar as contratações que serão feitas para a temporada 2021. E, nesta segunda-feira, um nome surgiu forte nos corredores do estádio Moisés Lucarelli. Trata-se do meia Adenílson, que disputou a Série C pelo Londrina e pode desembarcar em Campinas por empréstimo.

Artilheiro do time paranaense na campanha do acesso na terceira divisão nacional, com seis gols marcados e três assistências, Adenílson acertou recentemente a renovação contratual com o Londrina até o final de 2021. Caso seja negociado, esse vínculo pode aumentar ainda mais para que ele possa jogar em outro time.

A ideia da cúpula do time campineiro é trazer o jogador por empréstimo até o final do Paulistão, para suprir a carência no setor de meio-campo após a saída de Vinícius Zanocello, negociado por R$ 2 milhões para Ferroviária, e a não renovação de Camilo.

