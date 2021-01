Ásia: bolsas fecham em alta, com ganho expressivo em Hong Kong e recorde em Seul

Por Estadão - Estadão 9

As bolsas asiáticas tiveram pregão positivo, nesta segunda-feira, 25, com ganhos em Xangai e Tóquio. Além dos ganhos da dupla, Hong Kong foi um dos destaques, com alta superior a 2% em jornada forte para ações do setor de tecnologia. Também diante da força dos papéis de tecnologia, houve recorde histórico na Bolsa de Seul.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,48%, em 3.624,24 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,27%, a 2.577,47 pontos. Ações de provedoras de serviços aos consumidores e de fabricantes de bebidas e alimentos estiveram entre os destaques, às vésperas do início do feriado prolongado do Ano Novo Lunar no país.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 2,41%, em 30.159,01 pontos. O índice com isso superou os 30 mil pontos, em quadro de força para ações do setor de tecnologia. Tencent Holdings subiu 11%, para sua máxima histórica, e outros gigantes do setor de tecnologia, como Meituan e Alibaba, também tiveram ganhos fortes.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei terminou com ganho de 0,67%, em 28.822,29 pontos, na máxima do dia. Ações de farmacêuticas e concessionárias puxaram o movimento. Por outro lado, o noticiário sobre a covid-19 continua em foco, após relatos da imprensa local de um salto recente nos casos, que deixariam atualmente pelo menos 15 mil pessoas nas listas de espera de hospitais ou outras acomodações do setor de saúde. Hoje, ações de farmacêuticas puxaram os ganhos, com Kyowa Kirin em alta de 5,0% e Takeda Pharmaceutical, de 3,5%. Entre as concessionárias, Chugoku Electric Power subiu 1,7% e Tokyo Gas, 2,5%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi terminou em alta de 2,18% em Seul, em 3.208,99 pontos, recorde histórico. Além de papéis de tecnologia, ações do setor de transportes se saíram bem. Samsung Electronics subiu 3,0% e a fabricante de microchips SK Hunis, 5,1%. Em Taiwan, o índice Taiex foi na contramão da maioria e caiu 0,45%, a 15.946,54 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,36%, a 6.824,70 pontos. Ações de mineradoras e varejistas apoiaram os ganhos, com alguns destaques também entre empresas do setor de saúde, na Bolsa de Sydney. A mineradora Fortescue subiu 4,0%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

