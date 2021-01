RJ ultrapassa meio milhão de contaminados pelo covid-19

Por Estadão - Estadão 13

O Estado do Rio de Janeiro registrou 21 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 28.833 o total de mortos pela doença, segundo informações do governo fluminense. O número de casos confirmados em apenas um dia foi de 1.017 pessoas, totalizando 501.202 contaminados.

O Estado possui 17.366.189 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o boletim divulgado diariamente pelo governo, nas últimas 24 horas, 796 pacientes passaram para o grupo de recuperados, totalizando 466.309 mil pessoas recuperadas desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) era de 64,5% no sábado, 23, e a taxa de ocupação nas enfermarias de 52,5% em todo o Estado.

De acordo com o governo, a taxa de letalidade caiu de 5,76% no sábado para 5,75% no domingo, menos da metade do observado no auge da pandemia, em abril e maio do ano passado.

Denise Luna

Estadao Conteudo

