Com show de Rafael Moura, Goiás vence de virada Santos com titulares por 4 a 3

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Dois tempos completamente diferentes. Assim foi a partida que levou o Santos a ser superado pelo Goiás por 4 a 3, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em confronto válido pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com seus titulares, pensando no confronto contra o Palmeiras pela final da Copa Libertadores no próximo sábado, a derrota para um dos lanternas deve gerar preocupações.

Continua depois da publicidade

O resultado deixa o Santos na 10.ª posição com 45 pontos, enquanto que o Goiás ainda permanece na zona de rebaixamento, na 18.ª colocação, com 29.

O primeiro tempo da partida foi todo da equipe comandada pelo técnico Cuca. Ao contrário de seu rival na final da Libertadores, que perdeu neste domingo para o Ceará, o Santos entrou em campo com seus titulares, com força máxima e disposição para retomar bons resultados no Brasileirão.

Advertisement

O domínio do time alvinegro paulista se iniciou logo aos 5 minutos, quando Soteldo encontrou espaço pela esquerda e enviou a Diego Pituca, que cabeceou com perigo e deu trabalho para Heron salvar. O Santos já chegava e, em poucos minutos, nova bela jogada abriu o placar. Marinho recebeu dentro da área para enviar a Pituca, que deu assistência a Lucas Braga para balançar as redes do Goiás. Se no primeiro minuto de jogo o adversário ainda conseguiu dar algum susto, mais adiante a etapa era só do Santos.

Continua depois da publicidade

A próxima jogada de perigo, aos 32 minutos, foi fruto do preciso passe de Marinho para Soteldo, que não conseguiu o domínio. A oportunidade, porém, veio com o jovem Kaio Jorge, que recebendo passe de Soteldo, fez seu terceiro gol no Brasileirão, justo no dia de seu aniversário. O resto do tempo foi de criação de chances para o Santos, porém um Goiás apagado, que parecia só se defender.

No segundo tempo, o Santos, esperando o Goiás da primeira etapa, tratava o jogo como resolvido, enquanto seu adversário retornou a campo disposto e transformado. A equipe buscava diminuir a diferença e, com sorte, chegar ao empate. Encontrou quatro gols e venceu o finalista da Libertadores com uma virada improvável.

O primeiro tento, logo aos 9 minutos, mostrou com Rafael Moura que o Goiás era outro. E o empate veio cinco minutos depois, quando David Duarte encontrou o empate cabeceando com força direto para o gol. O Santos buscou se organizar e retomar o bom desempenho da primeira etapa, porém o Goiás vinha decidido a se estabelecer e vencer a equipe alvinegra paulista.

Continua depois da publicidade

Aos 30 minutos, pênalti cobrado por Fernandão marcou a virada, que foi ratificada com gol de cobertura de Rafael Moura apenas um minuto depois. Aos 41, Marinho diminuiu a vantagem marcando na cobrança de pênalti. Até o último momento, o empate parecia que poderia acontecer, porém era impossível o Santos ultrapassar a equipe do técnico Glauber Ramos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 4 GOIÁS

SANTOS – John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonathan (Bruno Marques); Diego Pituca (Jean Mota), Sandry (Guilherme Nunes) e Lucas Braga (Lucas Lourenço); Kaio Jorge, Soteldo e Marinho. Técnico: Cuca.

GOIÁS – Tadeu; David Duarte, Iago Mendonça e Heron; Shaylon (Indio), Breno (Taylon), Henrique Lordelo, Daniel Silva e Jefferson (Vinícius); Fernandão (Douglas Baggio) e Rafael Moura. Técnico: Glauber Ramos.

GOLS – Lucas Braga, aos 7, e Kaio Jorge, aos 38 minutos do primeiro tempo; Rafael Moura, aos 9 e aos 31, David Duarte, aos 15, Fernandão (pênalti), aos 30, e Marinho (pênalti), aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luan Peres, Guilherme Nunes, Kaio Jorge e Soteldo (Santos); Breno, Taylon, Iago Mendonça e Rafael Moura (Goiás).

ÁRBITRO – Wagner Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

Leonardo Pinto, especial para a AE

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.