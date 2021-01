Simone Tebet envia carta e pede voto a senadores

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A senadora Simone Tebet (MBD-MS), candidata à presidência do Senado, enviou uma carta a senadores pedindo votos para a disputa de fevereiro. Com o adversário na frente – Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é apoiado pelo Palácio do Planalto -, a estratégia da parlamentar é “ficar rouca de tanto ouvir”, conforme escreveu no texto aos colegas.

Continua depois da publicidade

“Fortalecida pela forma como minha candidatura foi abraçada, primeiro pelos setores da sociedade civil organizada dentro do MDB, comecei a colocar em prática a estratégia que me impus quando aceitei essa missão: ficar rouca de tanto ouvir”, escreveu a parlamentar no documento enviado aos senadores neste domingo, 24, a uma semana da disputa que definirá quem presidirá o Senado até o início de 2023.

A eleição para a presidência do Senado vai escolher quem presidirá o Congresso Nacional nos próximos dois anos, período de eleição presidencial, na qual o presidente Jair Bolsonaro deve concorrer à reeleição.

Advertisement

Para contrapor Pacheco, Simone Tebet tem apostado no discurso de independência em relação ao Executivo, mas também promete “harmonia” com o Palácio do Planalto.

Continua depois da publicidade

A senadora reforçou compromisso com a agenda de reformas econômicas, citando a mudança no sistema tributário, atualmente parada no Congresso Nacional e um plano de vacinação contra a covid-19.

Diante da pressão pela retomada do auxílio emergencial, a candidata do MDB defendeu uma agenda conciliando responsabilidade social e responsabilidade fiscal.

“A gravidade da situação também exige que avancemos com as reformas que alavancarão o desenvolvimento, geração de emprego e renda, aliando nossa responsabilidade social com a devida responsabilidade fiscal”, diz a carta.

Continua depois da publicidade

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.