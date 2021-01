Chamar Babu Santana de Tim Maia brasileiro é 'licença poética', explica Latino

Por Estadão - Estadão 6

O cantor Latino chamou atenção durante o Altas Horas deste sábado, 23, após se referir ao artista Babu Santana de “Tim Maia brasileiro”. Nas redes sociais, os internautas fizeram brincadeiras com a frase, uma vez que Tim Maia já é brasileiro. “Se o Babu é o Tim Maia brasileiro, o Tim Maia é de qual país?”, questionou uma pessoa?

Durante o programa comandado por Seginho Groisman, que chegou à milésima edição, os convidados eram ex-participantes do Big Brother Brasil, e Latino foi questionado sobre a torcida no reality show.

“Big Brother é um vício, né, se tu começar a assistir, tu não consegue parar, e aí você começa a perder os compromissos, aí tu começa a atrasar tudo, aí eu deixo para assistir sempre no final, quando está faltando um mês para terminar, aí eu faço uma análise de quem eu acho bacana e vou apostando naquelas pessoas que eu acho que eu me simpatizei. Por exemplo: me simpatizei com ela e me simpatizei com esse moço aqui, nosso Tim Maia brasileiro. E aí fiquei sempre nesse expectativa de que talvez um dos dois fosse ganhar”, disse o cantor.

Na manhã deste domingo, 24, o dono dos hits Festa no Apê e Renata explicou a utilização do termo.

“Galera, o lance do Tim brasileiro é licença poética”, afirmou em publicação no Twitter. Para complementar a justificativa, ele retuitou um post de Chico Barney, que já fazia referência a Babu Santana desssa forma desde que o artista estava confinado no BBB 20. Ele afirma ter sido “muito criticado” por isso.

Nos comentários do tuíte de Latino, algumas pessoas continuaram brincando. “Latino, você é o Bruno Mars brasileiro!”, escreveu uma.

O comediante Yuri Marçal sugeriu fazer uma petição para que Babu mudasse o nome de usuário no Twitter, o que foi ‘atendido’ na manhã deste domingo.

Estadao Conteudo

