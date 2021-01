Doses da vacina de Oxford destinadas a SP chegam em dois voos, diz Saúde

Por Estadão - Estadão 2

As 501.960 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca destinadas ao Estado de São Paulo chegam hoje, divididas em dois voos, com previsão de pousos às 12h05 e 16h15, segundo o Ministério da Saúde. O carregamento vem do Rio de Janeiro, onde as 2 milhões doses desenvolvidas pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca e importadas do Instituto Serum, da Índia, passaram por avaliação.

São Paulo é a unidade da federação que vai receber mais doses das vacinas importadas pelo governo federal, 25% do total. A Secretaria de Estado da Saúde será responsável pela distribuição e armazenamento. O Estado já vacinou 126.769 pessoas, de acordo com a ferramenta Vacinômetro, do governo estadual.

O lote vindo da Índia chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira, 22, e durante a madrugada de ontem os imunizantes passaram por conferência e avaliação de temperatura em Bio-Manguinhos, sede do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz para que fosse verificado se estavam em perfeitas condições após a viagem. Pela manhã, foi iniciado o processo de etiquetagem de 4 mil caixas. Cada caixa contém 50 frascos e 500 doses da vacina. As doses começaram a ser encaminhadas aos Estados no início da noite de sábado.

Aramis Merki II

Estadao Conteudo

