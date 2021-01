Diniz pede união a todos no São Paulo para acabar com a má fase e buscar o título

Por Estadão - Estadão 10

O técnico Fernando Diniz, do São Paulo, sabe o que é preciso para acabar com a má fase e voltar com tudo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro: união. Desde a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio, o time não ganhou mais – são dois empates e três derrotas – e deixou a liderança para o Internacional depois de abrir sete pontos de vantagem na primeira colocação.

“Tudo é trabalho, não tem o que fazer. Para te responder, a maneira é trabalhar, acreditar nas nossas forças, na coesão. A única coisa que não podemos acreditar é que está tudo errado e precisa parar de trabalhar. Hoje (sábado) se tivesse ganhado um jogo que era para ter ganhado, o clima era diferente”, afirmou Fernando Diniz, falando do empate por 1 a 1 com o Coritiba, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Mesmo diante de uma situação delicada e com o título do Brasileirão cada vez mais distante, o treinador não descarta a possibilidade de conquistar o torneio. Um dos objetivos é recuperar a confiança do elenco.

“Obviamente a gente pensa em título, o time mostrou que tem qualidade, ficamos na liderança um bom tempo e tem condições de começar a vencer. Em relação a recuperar confiança, a gente está fazendo o máximo para isso. O primeiro passo é o que fazemos, de estar juntos, as derrotas fazem os jogadores se aproximarem mais”, comentou o técnico.

“A única coisa que não dá é acreditar que está tudo errado e deixar de trabalhar achando que vai ter resultado. Não tem passe de mágica. Se tivesse ganhado, já haveria um clima diferente. Agora é procurar trabalhar intenso, se juntar cada vez mais para superar esse momento que estamos passando”, completou Fernando Diniz.

O São Paulo volta a campo apenas no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33.ª rodada do Brasileirão. Depois, a sequência até o término da competição é: Palmeiras (casa), Ceará (casa), Grêmio (fora), Botafogo (fora) e Flamengo (casa).

