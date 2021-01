Perseguidores tropeçam e Bayern pode abrir vantagem no topo do Alemão

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A manhã deste sábado não foi de ventura para os aspirantes a líder do Campeonato Alemão. Tanto o RB Leipzig quanto o Bayer Leverkusen, segundo e terceiro colocados na tabela de classificação, respectivamente, tropeçaram e desperdiçaram a chance de colar no líder Bayern de Munique, que segue isolado na ponta. A equipe de Munique tem a oportunidade de abrir vantagem de 7 pontos se vencer o lanterna Schalke 04, neste domingo, consolidando sua posição.

Continua depois da publicidade

O Leipzig iniciou a partida embalado, marcando logo aos 15 minutos com Tyler Adams. Seu adversário, o Mainz 05, logo reagiu e, aos 24 minutos, deixou tudo igual com Moussa Niakhaté. A equipe conduzida pelo técnico Julian Nagelsmann estava decidida a vencer e se manteve ofensiva, com perigosa jogada de Olmo, que lançou ao gol mas mandou para fora. Melhor sorte teve o lance de Marcel Halstenberg, que sozinho, balançou as redes do goleiro Zentner e restaurou a vantagem para o Leipzig, aos 30 minutos. Sob o tom de ataque como melhor defesa para ambos, o jogo continuava com ritmo acelerado e o zagueiro Niakhaté soube aproveitar a chance, após cobrança de Latza, para mandar direto para o gol. Tudo igual na Opel Arena.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram dispostos a vencer o vice-líder. E assim fizeram, com gol de Leandro Barreiro logo aos 5 minutos. No resto do tempo, apenas administraram o resultado. Com o placar de 3 a 2, o Leipzig se mantém na segunda posição, com 35 pontos. O Mainz 05 permanece na zona de rebaixamento, com 10, no 17º lugar.

Advertisement

Outra derrota pouco esperada desta rodada foi a do Bayer Leverkusen, superado pelo Wolfsburg, por 1 a 0. Com gol de Ridle Baku, os visitantes abriram vantagem aos 35 minutos do primeiro tempo e souberam mantê-la durante toda a partida. O resultado deixa o Leverkusen na terceira posição, com 32 pontos, e alça o Wolfsburg ao quarto lugar, com os mesmos 32 pontos, porém com uma vitória a menos. Vindo de empate contra o Leipzig e vitória contra o Mainz, o Wolfsburg se apresenta forte candidato para entrar na briga pela liderança.

Continua depois da publicidade

A goleada deste sábado veio no duelo entre o Arminia Bielefeld e o Eintracht, com placar de 5 a 1 para a equipe de Frankfurt. Os visitantes chegaram na SchucoArena ofensivos e o primeiro gol não demorou a sair, com o português André Silva marcando aos 25 minutos. Pegando o embalo, Filip Kostic anotou o segundo aos 27 e foi seguido por André Silva, que trouxe mais um aos 33 minutos. Os donos da casa reduziram a vantagem com Sergio Córdova, aos 36 minutos. Na segunda etapa, um gol contra de Joakim Nilsson, aos 6 minutos, transformou a vitória em goleada. Coube a Luka Jovic fechar o resultado para o Eintracht Frankfurt, aos 30 minutos. A vitória alça a equipe ao sexto lugar, com 30 pontos, e mantém o Arminia Bielefeld muito próximo da zona de degola, na 15ª posição com 17 pontos.

Outros resultados desta manhã: Freiburg 2 x 1 Stuttgart e Augsburg 2 x 1 Union Berlin. O Augsburg foi para a 11ª posição, com 22 pontos. Freiburg, 27 pontos, e Stuttgart, que conta com 22 pontos, se mantiveram nos mesmos lugares, respectivamente, nono e décimo. Já o Union Berlin assumiu a oitava posição, com 28 pontos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.