Abel Braga deve escalar Peglow para a vaga de Caio Vidal no Gre-Nal 429

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

A ausência de Caio Vidal, suspenso, é o único problema para o técnico Abel Braga definir a escalação do Internacional para o Gre-Nal 429, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador vai definir sua escolha após o treino deste sábado pela manhã.

Continua depois da publicidade

A tendência é que Abel opte por escalar Peglow, que entrou no intervalo no lugar do próprio Caio Vidal, quarta-feira, frente ao São Paulo, na goleada, por 5 a 1, no Morumbi, e fez duas assistências para gols de Yuri Alberto.

Desta forma, o Inter deve entrar em campo com esta formação para encarar o arquirrival: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Praxedes, Peglow e Patrick; Yuri Alberto.

Advertisement

O Inter reassumiu a liderança do Brasileiro, agora com 59 pontos, dois a mais que o São Paulo. Os dois times já jogaram 31 vezes. O Flamengo é o terceiro colocado, com 55 pontos, mas soma 30 jogos, assim como o Atlético-MG, dono de 54 pontos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.